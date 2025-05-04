Bayrak Futbolunun Kadınları Avrupa Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Bayrak Futbolunun Kadınları İlk Kez Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altında yer alan bayrak futbolu kadın milli takımı, gelecek ay Danimarka'da düzenlenecek turnuvada mücadele ederek ilk defa Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Başarı hedefleyen sporcular, milli takım formalarıyla bu prestijli organizasyonda yer almanın heyecanını yaşıyor.

Bayrak Futbolu Hakkında

Amerikan futbolunun bir çeşidi olarak bilinen bayrak futbolu, ABD'de büyük ilgi görmekte ve Türkiye Ragbi Federasyonu'na yaklaşık iki yıl önce katıldı. Takımlar 5 oyuncudan oluşuyor ve temasın sınırlı olduğu bu oyunda, oyuncuların belinde bağlı olan bayrağın çekilmesiyle oyun duruyor.

Milli Takımın Hedefleri

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkan Vekili Selçuk Görgülü, yaptığı açıklamada, "Yüksek hedeflerimiz var. Avrupa Şampiyonası, 2026 dünya şampiyonasının ön elemesi açısından büyük önem taşıyor." dedi. Takım, Danmarka'nın Kopenhag kentinde yapılacak özel bir turnuvada test edilmeyi ve ardından Paris'te düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedefliyor.

Gelecek Vizyonu

Görgülü, kadın milli takımının Avrupa'da ilk 5 içinde yer alacağını öngördüklerini belirterek, "Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 ülke arasında yer almak. Türkiye için bu spor alanında yeni bir dönem başlıyor ve biz, ABD, Meksika ve Avusturya gibi ülkelerle rekabet etmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadın milli takımı, Los Angeles 2028 Olimpiyatları'nda katılma hakkı elde etmek için de kararlı bir şekilde çalışıyor. Türkiye, bayrak futbolunda dünya sahnesinde daha fazla görünürlük kazanmayı hedefliyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altındaki bayrak (flag) futbolunda kadın milli takımına seçilen sporcular, milli takım formasıyla ilk defa katılacakları Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istiyor. En çok ilgiyi, ortaya çıktığı ABD'de gören ve Amerikan futbolunun bir çeşidi olan bayrak futbolu, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye Ragbi Federasyonu'nun bünyesine katıldı. Oyuncular arasında temasın sınırlı olduğu sporda takımlar 5'er kişiden oluşuyor. Oyun, orta oyuncunun topu geriye atmasıyla başlıyor, oyun kurucunun topu ileri doğru koşan bir oyuncuya atmasıyla başlayan mücadele, oyuncuların belinde bağlı olan bayrağın çekilmesi, top taşıyıcının saha dışına çıkması ve ileri pasın yere çarpmasıyla tamamlanıyor.

Türkiye Ragbi Federasyonu çatısı altındaki bayrak (flag) futbolunda kadın milli takımına seçilen sporcular, milli takım formasıyla ilk defa katılacakları Avrupa Şampiyonası'ndan başarıyla dönmek istiyor. En çok ilgiyi, ortaya çıktığı ABD'de gören ve Amerikan futbolunun bir çeşidi olan bayrak futbolu, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye Ragbi Federasyonu'nun bünyesine katıldı. Oyuncular arasında temasın sınırlı olduğu sporda takımlar 5'er kişiden oluşuyor. Oyun, orta oyuncunun topu geriye atmasıyla başlıyor, oyun kurucunun topu ileri doğru koşan bir oyuncuya atmasıyla başlayan mücadele, oyuncuların belinde bağlı olan bayrağın çekilmesi, top taşıyıcının saha dışına çıkması ve ileri pasın yere çarpmasıyla tamamlanıyor.