Bekir Yunus Uçar Kabri Başında Anıldı — Eski TMF Başkanı Anma Töreni

Eski Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, vefatının 1. yılında Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:39
Eski Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, vefatının 1. yıl dönümünde Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Törene Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Uçar'ın ailesi katıldı.

Mehmet Sadık Vefa törendeki konuşmasında, "Çok erken kaybettik. Kendisinin spor camiasında 21 senelik geçmişi var. Bilhassa motosiklet federasyonunun devamlılığı açısından katkısı çok büyük. Kendisini minnetle anmaya devam edeceğiz. Bugün federasyon dünya şampiyonaları düzenliyorsa bunda Bekir Yunus Uçar'ın çok büyük payı vardır. Onun adına layık bir yarış da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mahmut Nedim Akülke ise 22 yıllık dostluğuna değinerek, "Bir yıl nasıl geçti bilmiyorum. Bugün federasyonun buralara gelmesinde, dünya şampiyonları çıkarmasında çok büyük katkıları var. Sportif ve federasyon yönünün yanında ülke sevdası ve bürokraside çalışma anlayışı da çok önemliydi. Çok iyi bir insan ve yol arkadaşıydı. Bizler onu genç sporculara bir idol olarak anlatacağız." dedi.

Kenan Sofuoğlu, Uçar'ın sporcu yetiştirme konusundaki özverisini vurgulayarak şunları söyledi: "O benim özellikle abimdi. 2002-2003 yıllarında motosiklet federasyonunu kurmak için, iyi sporcular yetiştirmek için çok emek verdi. Çok fazla sporcuya sahip çıktı. İnsanlığı ve karakteri olarak çok seviliyordu. Bu 1 yılda hayat devam etti ama onun yaptıkları sayesinde nice şampiyonlar bugün başarılar almaya devam ediyor. Onun emeklerinin karşılığını vermeye çalışacağız. Burada olduğumuz sürece sporcularımızla onun adına düzenlenen yarışa da katılmak isteriz."

Tarık Yusuf Uçar ise ağabeyinin Türk sporuna muhabir olarak da hizmet ettiğini hatırlatarak, "Federasyonun kuruluşuna, motorcuların pistlere ve organizasyonlara kavuşmasına vesile oldu. Çok hayırsever ve fedakar bir insandı. Federasyon çalışmalarında da bu bağlamda çalışmıştır. Altyapıya her zaman değer vermiştir. Birçok büyük kulübün başkanı da vefa gösterdi. Hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anma töreni, Uçar'ın kabri başında okunan dualarla son buldu.

