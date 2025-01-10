Belinay Davuş, Avusturya'da Masa Tenisi Turnuvasında 3'üncülük Elde Etti

Belinay Davuş, Avusturya'da Başarıya İmza Attı

Masa tenisinde genç yeteneklerden biri olan Belinay Davuş, Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Dünya Masa Tenisi Gençlik Turunda 13 yaş altı tek kadınlar kategorisinde 3'üncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvadaki Performansı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Belinay, turnuva süresince gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. İlk olarak Almanya'dan Wei Lin Yun ve İsviçre'den Hu Enya gibi zorlu rakipleri eleyerek yarı finale katılmayı başardı.

Yarı Final Mücadelesi

Yarı finalde ise Macar Lizett Fazekas ile karşılaşan Belinay, maçı 3-0 (11-3, 11-7, 12-10) kaybetti. Ancak elde ettiği 3'üncülük derecesi, onun için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Belinay Davuş'un bu başarısı, Türk sporunu uluslararası alanda temsil etmesi açısından büyük bir önem taşıyor.