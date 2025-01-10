Belinay Davuş, Avusturya'da Masa Tenisi Turnuvasında 3'üncülük Elde Etti

Belinay Davuş, 13 yaş altı masa tenisinde Avusturya'da 3'üncülük kazandı, güçlü rakipleri eleyerek yarı finale yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:24
Belinay Davuş, Avusturya'da Masa Tenisi Turnuvasında 3'üncülük Elde Etti

Belinay Davuş, Avusturya'da Başarıya İmza Attı

Masa tenisinde genç yeteneklerden biri olan Belinay Davuş, Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Dünya Masa Tenisi Gençlik Turunda 13 yaş altı tek kadınlar kategorisinde 3'üncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvadaki Performansı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Belinay, turnuva süresince gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. İlk olarak Almanya'dan Wei Lin Yun ve İsviçre'den Hu Enya gibi zorlu rakipleri eleyerek yarı finale katılmayı başardı.

Yarı Final Mücadelesi

Yarı finalde ise Macar Lizett Fazekas ile karşılaşan Belinay, maçı 3-0 (11-3, 11-7, 12-10) kaybetti. Ancak elde ettiği 3'üncülük derecesi, onun için büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Belinay Davuş'un bu başarısı, Türk sporunu uluslararası alanda temsil etmesi açısından büyük bir önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Belinay Davuş, Avusturya'da Masa Tenisi Turnuvasında 3'üncülük Elde Etti
2
RAMS Başakşehir, Heidenheim'i İlk Yarıda 2-0 Geçti
3
Ankara Keçiörengücü, Emre Gökdemir İnşaat ile İsim Sponsoru Oldu
4
Galatasaray, Avrupa'nın Zirvesindeki Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor
5
Alperen Şengün'le Rockets, Grizzlies'i Mağlup Etti
6
Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u Kadrosuna Kattı
7
Galatasaray-Başakşehir Maçından Sonra Okan Buruk'un Değerlendirmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar