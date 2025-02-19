Bellingham'a 2 Maç Ceza: Osasuna Maçında Kırmızı Kart Gördü

Bellingham'a 2 Maç Ceza

İspanya Futbol Federasyonu, Osasuna maçı sırasında kırmızı kart gören Real Madrid’in yıldız futbolcusu Jude Bellingham’a 2 maç men cezası verdi.

Osasuna Maçındaki Olaylar

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında gerçekleşen Real Madrid ve Osasuna karşılaşmasında, 39. dakikada Jude Bellingham, hakemle yaşadığı gerginlik sonucunda kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu durum, takımının 1-1 berabere kaldığı maçta önemli bir etki oluşturdu.

İtiraz Süreci Başlıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid kulübü, federasyonun bu kararına itiraz etme hazırlığındadır. Bellingham’ın yeniden sahalara dönmesi için çaba gösterecek olan kulüp, bu süreçte hukuki yolları değerlendirecek.