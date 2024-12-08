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Bellona Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:06
Bellona Kayserispor, Corendon Alanyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Bellona Kayserispor, evindeki mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 51. dakikasında ev sahibi ekip Bellona Kayserispor, sağ kanattan Kartal Kayra Yılmaz'ın yaptığı ortada, Boa Morte'nin altıpas içerisinde topu kontrol etmesiyle öne geçti. Boş pozisyonda çekilen vuruş, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0'a taşıdı.

62. dakikada Balkovec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Onurcan Piri, direk dibinden topu kornere çeldi. Alanyaspor, beraberlik arayışında etkili bir zaman geçirmeye çalıştı.

66. dakikada Bellona Kayserispor, farkı artırdı. Yılmaz'ın ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Boa Morte'nin ortasında, altıpas içerisine koşan Mane, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-0 olarak belirledi.

Sonuç

Karşılaşma, Bellona Kayserispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuç, Kayserispor için sezondaki önemli galibiyetlerden biri oldu.

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