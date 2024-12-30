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Bellona Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Başkanlık Görevine Getirildi

Bellona Kayserispor'da Ali Çamlı'nın istifası sonrası başkanlık görevine Nurettin Açıkalın atandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 14:11
Bellona Kayserispor'da Nurettin Açıkalın Başkanlık Görevine Getirildi

Bellona Kayserispor'da Başkanlık Değişimi

Bellona Kayserispor, Ali Çamlı'nın istifasının ardından yeni başkanını belirledi. Kulübün yönetim kurulu, yaptığı toplantıda Asbaşkan Nurettin Açıkalın'ı başkan olarak atadı.

Ali Çamlı'ya Teşekkür

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin aldığı karar neticesinde Açıkalın'ın yeni başkan olarak göreve başladığı bildirildi. Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en zorlu süreçlerinden birinde başkanlık görevini üstlenip büyük bir özveri ve mücadeleyle bu görevi yerine getiren önceki dönem başkanımız Ali Çamlı'ya teşekkür eder, bundan sonraki hayatında esenlikler dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İstifa Gelişmeleri

Ali Çamlı, bu kararın ardından, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray maçının ardından istifa etmişti. Bu süreç, Bellona Kayserispor için yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemekte.

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