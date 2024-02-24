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Belözoğlu’ndan Mağlubiyet Sonrası İstifa Açıklaması: ‘Gerekeni Yapacağım

Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor deplasmanına giden Ankaragücü, 3-2’lik skorla mağlup oldu. Maç sonrası açıklama yapan Emre Belözoğlu, “Akşam başkanla bir araya gelip gereken adımları atacağız. Bu konuda kimsenin kuşkusu olmasın.” diye konuştu.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 17:55
Belözoğlu’ndan Mağlubiyet Sonrası İstifa Açıklaması: ‘Gerekeni Yapacağım

Ankaragücü’nde Emre Belözoğlu şoku: İstifa edecek mi?

Trendyol Süper Lig’de MKE Ankaragücü, Kayserispor deplasmanında 2-0 öndeyken 3-2 mağlup oldu. Başkent temsilcisi, ligde beş maçtır kazanamıyor.

emre

BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ

Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Belözoğlu, istifa sinyali vererek şunları söyledi:

“GEREĞİNİ YAPACAĞIM”

“Bu maçı nasıl kaybettiğimizi anlamak mümkün değil. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynadık, ikinci yarıda ise tam bir fiyasko yaşadık. Böyle bir durum kabul edilemez. Başkanımızla görüşeceğim ve gereğini yapacağım. Kimse endişe etmesin, bu akşam kararımı vereceğim

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