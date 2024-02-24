Belözoğlu’ndan Mağlubiyet Sonrası İstifa Açıklaması: ‘Gerekeni Yapacağım

Ankaragücü’nde Emre Belözoğlu şoku: İstifa edecek mi?

Trendyol Süper Lig’de MKE Ankaragücü, Kayserispor deplasmanında 2-0 öndeyken 3-2 mağlup oldu. Başkent temsilcisi, ligde beş maçtır kazanamıyor.





BELÖZOĞLU'NDAN İSTİFA SİNYALİ

Maçın ardından beIN Sports’a konuşan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımının performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Belözoğlu, istifa sinyali vererek şunları söyledi:

“GEREĞİNİ YAPACAĞIM”

“Bu maçı nasıl kaybettiğimizi anlamak mümkün değil. İlk yarıda istediğimiz oyunu oynadık, ikinci yarıda ise tam bir fiyasko yaşadık. Böyle bir durum kabul edilemez. Başkanımızla görüşeceğim ve gereğini yapacağım. Kimse endişe etmesin, bu akşam kararımı vereceğim