Benfica-Fenerbahçe: Bruno Lage'den Şampiyonlar Ligi vurgusu

Bruno Lage, Benfica'nın Fenerbahçe'yi yenerek Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmayı hedeflediğini açıkladı; Enzo Barrenechea da kazanma kararlılıklarını yineledi.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:44
Benfica-Fenerbahçe: Bruno Lage'den Şampiyonlar Ligi vurgusu

Benfica-Fenerbahçe maçına doğru: Lage'tan net hedef

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, takımının maçı kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedeflediğini vurguladı.

Lage'ın basın toplantısı

Benfica Campus'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Lage, "Gerek futbolcular gerekse de taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtaki galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına katılmayı garanti altına almalıyız." ifadelerini kullandı.

Lage, Fenerbahçe'nin kalitesine dikkat çekerek, "Tabii ki Fenerbahçe de bir Şampiyonlar Ligi takımı. çok yüksek yetenekleri var. Bu takımın teknik direktörünü çok iyi biliyoruz. 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Kendisi stadımızın ortamını çok iyi biliyor." dedi ve taraftardan maç boyunca destek istedi: "Taraftarımızdan da muhteşem bir destek istiyoruz. Maçın her anını anlayarak bizi desteklesinler."

Maç planı ve hedefler

Lage, galibiyetin Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için zorunlu olduğunu belirterek, "Portekiz Ligi'nde de hedefimiz var. Amacımız her maçı ayrı değerlendirmek ve maçları kazanmak." şeklinde konuştu.

Rakip topa sahip olduğunda savunmaya çekilme, hücum ve savunmayı kompakt şekilde yürütme planlarının altını çizen Lage, Fenerbahçe'nin defanstaki agresif yapısına da dikkat çekti: "Yarınki maçı kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz."

Hakem ve oyuncu değerlendirmeleri

Karşılaşmayı yönetecek hakem Slavco Vincic hakkında, Jose Mourinho'nun geçen sezonki övgüsüne atıfla, "İlgili hakemi Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gördük. Herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Jase Mourinho'nun bu hakemi daha önce övmesinin de bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum. Hak eden bir hakem olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Takım hakkında detay vermekten kaçındığını belirten Lage, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak da, antrenmana gelen Türk gazetecilerin gözlemlerine işaret edip maç istatistiklerine bakılması gerektiğini söyledi.

Eski öğrencisi Semedo hakkında da konuşan Lage, "Semedo'yla çok uzun zamandır konuşmuyoruz. Kendisiyle Wolverhampton'da beraber çalışmıştık. Yarınki maçta kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım." ifadelerini kullandı.

Enzo Barrenechea: "Kaybetmek aklımızın ucundan geçmiyor"

Basın toplantısında söz alan Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Barrenechea, zorlu ve çekişmeli bir mücadele beklediklerini söyledi. Saha avantajlarını kullanacaklarını belirten Barrenechea, "Kendi evimizde oynamanın avantajını kullanacağız. Hafta boyunca çalıştık. Takıma katkı sağlayacağıma inanıyorum. Gerek ben, gerek takım arkadaşlarımız maça çok iyi hazırlandık. Hedefimiz kazanmak. Bunu başaracağımızı düşünüyorum." dedi.

Barrenechea, Fenerbahçe deplasmanında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz galip gelmek. Bu tarz büyük maçlarda küçük detaylar karşımıza çıkıyor. Yarın 90 dakikadan fazla oynayabiliriz. Ve dikkat kart konusunda dikkat etmemiz lazım. Yarınki maçta kaybetmek aklımızın ucundan bile geçmiyor. Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

