Benfica-Fenerbahçe: Mourinho 5 değişiklikle çıktı, Livakovic ilk 11'de

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son lig maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Mourinho'nun ilk 11 tercihleri

Estadio da Luz'da oynanan mücadelede Mourinho, kalede Dominik Livakovic'e formayı verdi. Savunma hattında Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde sahadaydı. Orta alanda Fred, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, Archie Brown ve Sebastian Szymanski ilk 11'de yer aldı. Orta sahanın önünde Anderson Talisca, forvet hattında ise Youssef En-Nesyri görev aldı.

Yedek kulübesinde bekleyen isimler

Kocaelispor maçının ilk 11'inde sahaya çıkan İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Jhon Duran bu kez yedeklerde bekledi.

Livakovic bu sezon ilk kez filede

Dominik Livakovic, bu sezon ilk kez Benfica deplasmanında forma giydi. Hırvat kaleci, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynanan iki maç ve Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ile Kocaelispor müsabakalarında yedek beklemiş; Kadıköy'deki ilk maçta da süre almamıştı. Livakovic, Fenerbahçe formasıyla son resmi karşılaşmasını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında Eyüpspor'a karşı oynamıştı ve yedi resmi maçın ardından yeniden ilk 11'e döndü.

İlk maça göre kadroda 2 değişiklik

Mourinho, Kadıköy'deki ilk maçla kıyaslandığında kadroda 2 değişiklik yaptı. İstanbul'da çift forvetle başlayan ekip, deplasmanda tek forvet tercihiyle Youssef En-Nesyri'ye şans verdi. İlk maçın ilk 11'inde yer alan kaleci İrfan Can Eğribayat ve forvet Jhon Duran bu kez kenara alındı; yerine Dominik Livakovic ve Anderson Talisca forma giydi.

Talisca Avrupa'da ilk kez 11'de

Anderson Talisca, bu sezon Avrupa platformunda ilk kez karşılaşmada ilk 11'de yer aldı. Sakatlığı nedeniyle Feyenoord deplasmanının kadrosunda olmayan, rövanşta ise sonradan oyuna giren Talisca, Kadıköy'deki ilk maçta da yedek başlamıştı. Ligde Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkan ve gol atan Brezilyalı yıldız, Benfica deplasmanında Avrupa'da ilk 11 deneyimini yaşadı.

Taraftar desteği ve yolculuk

Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında ayrılan tribünü doldurdu. Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı. Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında tezahüratlar eşliğinde stadyuma geçen taraftarlar, takım ısınmak için sahaya çıktığında oyuncuları destekledi.

Başkan Ali Koç takımı uğurladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Benfica müsabakası için Portekiz'e gelerek kamp yapılan otelde futbolcularla bir araya geldi ve takıma başarı diledi. Ali Koç, destekçiler tarafından alkışlanarak takımı stada uğurladı.

Benfica cephesinden notlar

Portekiz ekibinde milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında rövanş maçına da ilk 11'de başladı. Transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddialara rağmen teknik direktör Bruno Lage, Kerem'i ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'de görevlendirdi.

Maç öncesi kartal gösterisi

Karşılaşma öncesinde Benfica'nın sembolü bir kartal stadyumda uçarak gösteri yaptı. Kulübün maskotu Aguia Vitoria adlı kartal, eğiticisinin serbest bırakmasıyla tribünlerin üzerinden uçarak sahaya indi ve Benfica taraftarları tarafından alkışlandı.