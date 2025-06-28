Bengisu Avcı, İngiltere'de 3 Gümüş Madalya Kazandı

Bengisu Avcı'nın Büyük Başarısı

Dünyanın en zorlu yüzme parkurlarından biri olan Oceans Seven kapsamında, 7 açık su kanalından 5'ini başarıyla tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere'de gerçekleşen "Champion of Champions" organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı.

Dover'de 3 Kategoride Gümüş Madalya

29 yaşındaki Bengisu Avcı, İngiltere'nin Dover kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 1 milde 26.25, 3 milde 1.18.01 ve 5 milde 2.15.52'lik dereceler elde ederek, üç farklı kategoride gümüş madalya kazandı.

Bu önemli başarı, Avcı'nın yüzme kariyerinde yeni bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor ve gelecekteki hedefleri için de ilham kaynağı olma niteliği taşıyor.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere'de düzenlenen "Champion of Champions"ta 3 kategoride gümüş madalya elde etti.

Dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun 5'ini tamamlayan ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, İngiltere'de düzenlenen "Champion of Champions"ta 3 kategoride gümüş madalya elde etti.