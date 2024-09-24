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Bengisu Avcı Kuzey Kanalı'nı Geçecek

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, 7 Okyanus hedefinde Kuzey Kanalı'nı geçmek üzere yola çıkıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 14:17
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 14:17
Bengisu Avcı Kuzey Kanalı'nı Geçecek

Bengisu Avcı'nın Kuzey Kanalı Geçişi

Ödüllü ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, uluslararası "7 Okyanus" projesinin beşinci etabı olan Kuzey Kanalı'nı başarıyla geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Parkur Detayları ve Sponsorluk

Bengisu Avcı, Sidrex sponsorluğunda İrlanda'ya giderek Donaghadee ile Portpatrick arasında yer alan 35 kilometrelik zorlu parkuru yaklaşık 11 saatte tamamlamayı hedefliyor. Geçiş tarihi ise deniz ve hava koşullarına bağlı olarak belirlenecek.

Emrekan hakkında önem taşıyan bir amaç

Bu önemli geçiş, Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 küresel amaçı arasında yer alan "Sudaki Yaşam" teması kapsamında gerçekleştiriliyor.

Önceki Başarıları

Bugüne kadar Manş Denizi, Catalina, Cebelitarık ve Cook Boğazı gibi önemli su yollarını başarıyla geçen Bengisu Avcı, bu yeni hedefi ile de adından söz ettirmeyi planlıyor.

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