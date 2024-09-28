Bengisu Avcı'nın Kuzey Kanalı Geçişi Başladı

Bengisu Avcı'nın Heyecan Verici Yüzme Yolculuğu

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefinin beşinci etabı olan Kuzey Kanalı geçişine başladı. Yüzücüler için zorlu bir parkur olan bu rota, İrlanda'nın Donaghadee bölgesinden TSİ 06.38'de start aldı.

Zorlu Parkur ve Hedefler

Bengisu Avcı'nın toplamda 35 kilometre olarak planlanan bu geçişin Portpatrick'te sona ermesi bekleniyor. Yaklaşık 11 saatlik bir süre zarfında tamamlanması hedeflenen bu yüzme, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 Küresel Amaç arasında yer alan "Sudaki Yaşam" teması doğrultusunda gerçekleştirilmekte.

Avcı, bu önemli geçişle kişisel hedeflerini bir adım daha ileri taşımayı amaçlıyor.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı'nı geçmek için yüzmeye başladı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı'nı geçmek için yüzmeye başladı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "7 Okyanus" hedefindeki parkurlarından beşincisi olan Kuzey Kanalı'nı geçmek için yüzmeye başladı.