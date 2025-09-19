Bengisu Yıldız, FISU Sporcu Temsilcisi Seçildi

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, çevrim içi eğitimde 126 temsilci arasından FISU Sporcu Temsilcisi seçilerek Türkiye'yi 2025-2026 döneminde temsil edecek.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 14:40
12-13 Eylül çevrim içi eğitimde Türkiye'ye önemli atama

Milli cimnastikçi Bengisu Yıldız, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Sporcu Temsilcisi olarak seçildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 12-13 Eylül tarihlerinde çevrim içi düzenlenen FISU Öğrenci Elçileri Eğitimi'ne; 75 Ulusal Üniversite Spor Federasyonu ve 3 Kıtasal Üniversite Spor Federasyonundan toplam 126 öğrenci temsilcisi katıldı.

Toplantı, FISU Başkanı Leonz Eder'in koordinasyonunda gerçekleşti. Bu toplantıda, Bengisu Yıldız Türkiye adına 2025-2026 dönemi FISU Sporcu Temsilcisi seçildi.

Seçim, genç sporcuların uluslararası platformlarda temsil edilmesi açısından Türkiye için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

