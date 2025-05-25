Berfin Avcı, Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan Bronz Madalya İle Döndü

Antrenör Erdal Duman ise, sporcusunun bu yıl önemli dereceler kazandığını belirtti. Duman, "Berfin çok büyük bir başarı göstererek dünya üçüncüsü oldu. Takım olarak, milli takım olarak da ilk defa bu kadar ülkemize madalya getiren bir dönem yaşadık. İstikrarlı çalışması, azimli, hırslı, kararlı olması bu başarıları elde ettirdi. Bu yıl Berfin için bir de Yıldızlar Avrupa Şampiyonası var. Kazasız belasız bir şekilde antrenmanlarımıza devam edip oradan altın madalya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Duman, sporcusunun her zaman sıkı bir çalışma gösterdiğini ve bu başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan milli tekvandocu Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan milli tekvandocu Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.