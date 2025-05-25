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Berfin Avcı, Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan Bronz Madalya İle Döndü

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'ndan bronz madalya kazanan Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda yeni hedefler peşinde.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:23
Berfin Avcı, Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan Bronz Madalya İle Döndü

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli karateci Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda yeni başarılar peşinde koşuyor.

13 yaşındaki milli sporcu, tekvandoda dünya ikinciliği ve iki Türkiye şampiyonluğu elde etmiş durumda. 10-14 Mayıs tarihlerinde düzenlenen şampiyonada üçüncülük kazanan Avcı, heyecanla Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Avcı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonasında ülkesini temsil etmekten duyduğu gururu dile getirdi. Şampiyonanın kendisi için önemli bir tecrübe

Antrenör Erdal Duman ise, sporcusunun bu yıl önemli dereceler kazandığını belirtti. Duman, "Berfin çok büyük bir başarı göstererek dünya üçüncüsü oldu. Takım olarak, milli takım olarak da ilk defa bu kadar ülkemize madalya getiren bir dönem yaşadık. İstikrarlı çalışması, azimli, hırslı, kararlı olması bu başarıları elde ettirdi. Bu yıl Berfin için bir de Yıldızlar Avrupa Şampiyonası var. Kazasız belasız bir şekilde antrenmanlarımıza devam edip oradan altın madalya bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Duman, sporcusunun her zaman sıkı bir çalışma gösterdiğini ve bu başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan milli tekvandocu Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan...

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda üçüncü olan milli tekvandocu Berfin Avcı, Avrupa Şampiyonası'nda derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

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