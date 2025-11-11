Berfin Kabak İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş — Antalya'nın Gururu

Riyad'da 3-11 Kasım tarihlerinde büyük başarı

Antalya'nın yetiştirdiği başarılı boksör Berfin Kabak, 3-11 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

A Milli Takım formasıyla Kadınlar 65 kilogram kategorisinde ringe çıkan Kabak, final müsabakası sonucunda ikinci olarak Türkiye'ye önemli bir madalya kazandırdı. Kabak, bu başarısıyla İslami Dayanışma Oyunları'na Antalya'dan katılan ilk kadın boksör unvanını da elde etti.

Çekişmeli geçen final mücadelesinde Berfin Kabak, rakibine 2-3 skorla mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. Bu sonuçla Kabak, kendi sıkletinde turnuva ikincisi oldu ve ülkesini başarıyla temsil etti.

Kabak'ın antrenörü Deniz Tahincioğlu, sporcusunun bu değerli başarısından ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Kabak'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

Bu başarı, Antalya'da spor camiasında sevinçle karşılandı; Berfin Kabak, şehrin gururu olarak anılmaya devam ediyor.

ANTALYA'NIN YETİŞTİRDİĞİ BAŞARILI BOKSÖR BERFİN KABAK, 3-11 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SUUDİ ARABİSTAN'IN RİYAD KENTİNDE DÜZENLENEN İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.