Berfin Kabak İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş — Antalya'nın Gururu

Antalyalı boksör Berfin Kabak, 3-11 Kasım'da Riyad'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadınlar 65 kg'de gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:12
Berfin Kabak İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş — Antalya'nın Gururu

Berfin Kabak İslami Dayanışma Oyunları'nda Gümüş — Antalya'nın Gururu

Riyad'da 3-11 Kasım tarihlerinde büyük başarı

Antalya'nın yetiştirdiği başarılı boksör Berfin Kabak, 3-11 Kasım tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda gümüş madalya kazandı.

A Milli Takım formasıyla Kadınlar 65 kilogram kategorisinde ringe çıkan Kabak, final müsabakası sonucunda ikinci olarak Türkiye'ye önemli bir madalya kazandırdı. Kabak, bu başarısıyla İslami Dayanışma Oyunları'na Antalya'dan katılan ilk kadın boksör unvanını da elde etti.

Çekişmeli geçen final mücadelesinde Berfin Kabak, rakibine 2-3 skorla mağlup olarak organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı. Bu sonuçla Kabak, kendi sıkletinde turnuva ikincisi oldu ve ülkesini başarıyla temsil etti.

Kabak'ın antrenörü Deniz Tahincioğlu, sporcusunun bu değerli başarısından ötürü duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Kabak'ın gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandığını vurguladı.

Bu başarı, Antalya'da spor camiasında sevinçle karşılandı; Berfin Kabak, şehrin gururu olarak anılmaya devam ediyor.

ANTALYA'NIN YETİŞTİRDİĞİ BAŞARILI BOKSÖR BERFİN KABAK, 3-11 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SUUDİ...

ANTALYA'NIN YETİŞTİRDİĞİ BAŞARILI BOKSÖR BERFİN KABAK, 3-11 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SUUDİ ARABİSTAN'IN RİYAD KENTİNDE DÜZENLENEN İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATARAK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

ANTALYA'NIN YETİŞTİRDİĞİ BAŞARILI BOKSÖR BERFİN KABAK, 3-11 KASIM TARİHLERİ ARASINDA SUUDİ...

İLGİLİ HABERLER

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Berat Hıdır U23 Balkan Şampiyonu: +100 kg'de Altın Madalya
2
Erciyes 38 FK İki Maçtır 1-1 Berabere Kaldı
3
Kayserili Atletler Ankara'da 4 Madalya Kazandı
4
Kütahya Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Makine İkmal Bakım ve Onarım
5
Kocasinan Şimşekspor 2-1 Yenildi — Onikişubatspor Galip
6
Osmangazi'de Veteranlar Final İçin Ter Döktü: 12’nci Ulusal Bursa Masa Tenisi Sona Erdi
7
Edirnespor’da Bahis Skandalı: Futbolcular PFDK’ye Sevk Edildi

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri