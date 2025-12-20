DOLAR
Enes Çelik'ten Bursaspor Taraftarına Net Transfer Mesajı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Aliağa FK maçı sonrası taraftara teşekkür ederek devre arası için "nokta atışı" transfer sözü verdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:35
Aliağa FK maçı sonrası tribün övgüsü ve devre arası planı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Aliağa FK ile oynanan ve ilk yarının son maçı olan karşılaşmanın ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Çelik, hem tribün desteğine hem de devre arası transfer planlamasına dikkat çekti.

Tribünlere teşekkür:

Çelik, karşılaşmada tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederek sezonun ilk yarısı boyunca verilen desteğin önemine vurgu yaptı: "Bugün oynadığımız ve ilk yarının son maçı olan karşılaşmada stadı hınca hınç dolduran coşkulu taraftarlarımıza; hem bugün hem de ilk yarı boyunca takımımıza verdikleri tam destek ve kaos bekleyenlere verdikleri cevap için teşekkür ediyorum".

Konuk ekibe centilmenlik mesajı:

Başkan, Aliağa taraftarlarını da unutmadan sözlerine şöyle devam etti: "Bir teşekkürü de Aliağa taraftarlarına yapmak istiyorum. Hoş geldiniz, sağ salim evinize dönmenizi temenni ediyorum".

Hakem performansı ve oyun anlayışı:

Alt liglerde sıkça rastlanan oyun tarzına değinen Çelik, hakem yönetimini överek şunları söyledi: "Alt liglerde sıkça gördüğümüz, yatarak zamandan yemeye çalışan futbolcu ve takımlar sebebiyle futbol adına izlenmesi zor maçlar oynanıyor. Ancak hakkını teslim etmeliyim ki, son yıllarda gördüğüm en iyi hakem yönetimlerinden birini izledim. Maçı oynatmaya çalışan, vakit geçirenle gerçekten sakatlanan futbolcuyu net şekilde ayırt eden müthiş bir hakem vardı, kendisini tebrik ediyorum".

Devre arası için net vaat:

Enes Çelik, son olarak taraftarlara doğrudan seslenerek devre arası planlarına ilişkin net bir yol haritası çizdi: "Bu kadar coşkulu taraftar önünde ilk yarıyı galibiyetle kapatmak yakışırdı, maalesef olmadı. Son olarak taraftarımıza seslenmek istiyorum: Devre arası kampına nokta atışı ve çok net transferlerle gideceğiz. Birkaç gün içinde transferleri açıklamaya başlayacağız. Hiç endişeniz olmasın; siz bize gereken desteği veriyorsunuz, biz de yönetim olarak gerekeni yapacağız."

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

