Sergen Yalçın: Planladığımız Oyuncuları Alamazsak Transfer Yapmayacağız

Maçın ardından

Trendyol Süper Lig’de 17. hafta müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularını tebrik etti ve maçın zorluğuna dikkat çekti.

Yalçın, maçta altyapıdan çıkan birçok genç oyuncunun forma giydiğini, Abraham’ın sakatlanmasının oyunu daha da zorlaştırdığını belirtti. "4 maç sonra iç sahada kazanmamız da bizim için güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Bir değişim süreci başlatmak istiyoruz

Göreve başladığında kötü bir senaryoya hazır olduklarını söyleyen Yalçın, karşılaştıkları sorunları şöyle özetledi: "8 tane bireysel hatadan kaybettiğimiz puanlar oldu". Bu puanların kaybedilmemesi halinde ligde çok daha iyi bir konumda olacaklarını vurguladı.

Rafa Silva ile yaşanan süreci ve zorlukları da hatırlatan Yalçın, iki derbide bazı bölümlerde 10 kişi kaldıklarını, mevcut şartlarda bulunduğu yerin çok da kötü olmadığını düşündüğünü aktardı. "Bir değişim süreci başlatmak istiyoruz. Biraz acı çekeceğiz, taraftarımız da biraz acı çekecek" diye konuştu.

Transfer gündemi ve bütçe

Devre arası transfer döneminin zorluğuna işaret eden Yalçın, yaz transfer dönemine kıyasla seçeneklerin sınırlı olduğunu ve transfer maliyetlerinin daha yüksek olduğunu belirtti. Başkanla sürekli iletişim halinde olduklarını söyleyen teknik direktör, ekonomik koşullar elverirse A plus oyuncuların da alınabileceğini ifade etti.

Yalçın ayrıca, transferlerle ilgili sorumluluğu üstlendiğini belirterek, 'Bundan sonra yapılacak transferler eğer gelirse hesabını Serkan'la (Reçber) ben vereceğim' dedi.

Hedefler ve öncelikler

53 yaşındaki teknik adam, ekibiyle birlikte transferleri bizzat planladıklarını belirtti. Hedeflerinin transfer döneminde 5-6 oyuncu üzerinde değişiklik yapmak olduğunu söyledi ve ekledi: 'Planladığımız oyuncuları alamazsak kesinlikle oyuncu almayacağız'.

Yalçın, takımın merkez orta saha ve savunma hattında sorunlar olduğunu vurguladı ve savunma hattına 3 oyuncu takviyesi yapmak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Rafa Silva açıklaması

Rafa Silva hakkında sorulan soruda Yalçın, oyuncunun antrenman performansına dikkat çekti: 'Oyuncu antrenman yapmıyor. İdmandaki performansı 10 üzerinden sıfır.' Bu nedenle şu anda Rafa Silva’yı oynatmalarının hem performans hem de takım düzeni açısından mümkün olmadığını ifade etti.

Yalçın, oyuncunun pahalı ve değerli olduğunu ancak takıma faydası yoksa sahaya sürmeyeceğini sözlerine ekledi.

