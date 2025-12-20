Recep Uçar: "Maçın Hakkı Beraberlikti" — Çaykur Rizespor Beşiktaş Değerlendirmesi

Recep Uçar: "Pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti"

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın kısa değerlendirmesi

Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hedeflerinin devreye moralli girmek olduğunu belirtti: "Buraya aslında iyi bir sonuç alarak devreye mutlu girmek için gelmiştik. Planladığımız oyunu özellikle ilk yarıda yansıtamadık. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla aslında 1 puanla dönmek istiyorduk. Üçüncü bölgeye kadar gittik, iyi şutlarımız oldu. Yeteri kadar sonuca yönelik işler yapamadık. İçeride oynadığımız Eyüpspor maçındaki kadar üretken oynayamadık. Golü bulamadık. Maçta bizim daha çok pozisyona girdiğimiz dakikalarda gol yedik. İki tarafın da çok üretken olmadığı bir maçtı. Maçta daha net pozisyonları biz kaçırdık diyebilirim. Pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti"

Çıkarılacak dersler ve hedefler

Uçar, pozisyona girdikleri hâlde sonuca gidememelerinin üzerinde durdu ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Yediğimiz gol sonrası değişiklikler yaptık. Yine golü bulmak için çalıştık. Gerçekçi olmak gerekirse 1 puan alabilirdik. Maçın tamamında 1’e 1 i iyi oynadık. Buradan daha farklı dönmeyi hayal ediyorduk. Çıkaracağımız dersler var. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla performansımızı yukarı çıkartıp arzu ettiğimiz puanları almak için çabalayacağız. Sergen hocayı ve Beşiktaş’ı tebrik ediyorum"

