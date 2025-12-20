DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.779.476,67 -0,09%

Recep Uçar: "Maçın Hakkı Beraberlikti" — Çaykur Rizespor Beşiktaş Değerlendirmesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri maçta pozisyonlara bakınca eşitliği hak ettiklerini ve devre arasında ders çıkaracaklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 23:37
Recep Uçar: "Maçın Hakkı Beraberlikti" — Çaykur Rizespor Beşiktaş Değerlendirmesi

Recep Uçar: "Pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti"

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın kısa değerlendirmesi

Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, hedeflerinin devreye moralli girmek olduğunu belirtti: "Buraya aslında iyi bir sonuç alarak devreye mutlu girmek için gelmiştik. Planladığımız oyunu özellikle ilk yarıda yansıtamadık. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla aslında 1 puanla dönmek istiyorduk. Üçüncü bölgeye kadar gittik, iyi şutlarımız oldu. Yeteri kadar sonuca yönelik işler yapamadık. İçeride oynadığımız Eyüpspor maçındaki kadar üretken oynayamadık. Golü bulamadık. Maçta bizim daha çok pozisyona girdiğimiz dakikalarda gol yedik. İki tarafın da çok üretken olmadığı bir maçtı. Maçta daha net pozisyonları biz kaçırdık diyebilirim. Pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti"

Çıkarılacak dersler ve hedefler

Uçar, pozisyona girdikleri hâlde sonuca gidememelerinin üzerinde durdu ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Yediğimiz gol sonrası değişiklikler yaptık. Yine golü bulmak için çalıştık. Gerçekçi olmak gerekirse 1 puan alabilirdik. Maçın tamamında 1’e 1 i iyi oynadık. Buradan daha farklı dönmeyi hayal ediyorduk. Çıkaracağımız dersler var. Devre arasında yapacağımız çalışmalarla performansımızı yukarı çıkartıp arzu ettiğimiz puanları almak için çabalayacağız. Sergen hocayı ve Beşiktaş’ı tebrik ediyorum"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından, "Pozisyonlara baktığımızda...

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş maçının ardından, "Pozisyonlara baktığımızda maçın hakkı beraberlikti" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
2
Sergen Yalçın: Planladığımız Oyuncuları Alamazsak Transfer Yapmayacağız
3
Recep Uçar: "Maçın Hakkı Beraberlikti" — Çaykur Rizespor Beşiktaş Değerlendirmesi
4
Enes Çelik'ten Bursaspor Taraftarına Net Transfer Mesajı
5
Manisa FK 2-2 Ankara Keçiörengücü — Trendyol 1. Lig'de kritik eşitlik
6
Tiago Djalo cezalı kaldı: Beşiktaş 1-0 Rizespor
7
Rashica, Beşiktaş'a 1-0'lık galibiyeti getiren ilk lig golünü attı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025