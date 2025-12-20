Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
Maç Detayları
Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Onikişubat İdman Yurdu ile karşılaşacak.
11. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş’ta 3 puan için sahaya çıkacak olan sarı siyahlı ekip, hazırlıklarını galibiyet üzerine yoğunlaştırdı.
Kocasinan Şimşekspor, kümede kalmak adına önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi arzuluyor.
Onikişubat İdman Yurdu ile Kocasinan Şimşekspor arasındaki maç 21 Aralık Pazar günü oynanacak.
