DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.781.061,06 -0,36%

Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu

Kocasinan Şimşekspor, BAL 11. haftada Onikişubat İdman Yurdu ile Kahramanmaraş’ta 3 puan için mücadele edecek. Maç 21 Aralık Pazar oynanacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:38
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu

Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu

Maç Detayları

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Onikişubat İdman Yurdu ile karşılaşacak.

11. hafta mücadelesinde Kahramanmaraş’ta 3 puan için sahaya çıkacak olan sarı siyahlı ekip, hazırlıklarını galibiyet üzerine yoğunlaştırdı.

Kocasinan Şimşekspor, kümede kalmak adına önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi arzuluyor.

Onikişubat İdman Yurdu ile Kocasinan Şimşekspor arasındaki maç 21 Aralık Pazar günü oynanacak.

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, DEPLASMANDA ONİKİŞUBAT İDMAN YURDU...

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, DEPLASMANDA ONİKİŞUBAT İDMAN YURDU İLE KARŞILAŞACAK

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray - Kasımpaşa: 43. Randevu RAMS Park’ta
2
Türk Telekom, Yaay İsim Sponsorluğunda eTürkiye Kupası’nı Destekliyor
3
Kayserispor’da Konyaspor Maçı Öncesi 5 Eksik
4
Halil Mutlu, Gazi Osman Paşa İlkokulu'nda Öğrencilerle Buluştu
5
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu
6
Erciyes 38 FK kritik virajda: Niğde Belediyespor deplasmanında
7
Kayseri Şekerspor, Süper Amatör Küme İlk Yarı Şampiyonu

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış