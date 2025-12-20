Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş yolcusu

Kocasinan Şimşekspor, BAL 11. haftada Onikişubat İdman Yurdu ile Kahramanmaraş’ta 3 puan için mücadele edecek. Maç 21 Aralık Pazar oynanacak.