Beşiktaş 1-0 Çaykur Rizespor — Trendyol Süper Lig 17. Hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Milot Rashica'nın golüyle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:29
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Milot Rashica (dk. 64) kaydetti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sol taraftan uzun kullanılan taç atışında penaltı noktası solunda topu alan Rak-Sakyi’nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

56. dakikada Olawoyin’in pasında topla buluşan Augusto’nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

61. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

64. dakikada Kartal Kayra’nın derinlemesine pasında hareketlenen Rashica, ceza sahasında Mithat’tan sıyrılıp yerden vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

72. dakikada sol taraftan Orkun’un ceza sahasına havadan pasında Cerny, topu tekte Rashica’nın önüne indirdi. Rashica’nın penaltı noktası civarından şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.

90+1. dakikada Taylan Antalyalı’nın uzak mesafeden köşeye giden şutunda kaleci Ersin meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Stat, Hakemler ve Kadrolar

Stat: Tüpraş

Hakemler: Cihan Aydın, Anıl Usta, Bilal Gölen

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 85), Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Gökhan Sazdağı dk. 90), Kartal Kayra Yılmaz (Salih Uçan dk. 85), Milot Rashica, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Tammy Abraham (Devrim Şahin dk. 45)

Yedekler: Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Rafa Silva, David Jurasek

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Mithat Pala (Taha Şahin dk. 78), Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 78), Jesuran Rak-Sakyi (Emrecan Bulut dk. 74), Ibrahim Olawoyin (Halil Dervişoğlu dk. 78), Antonio Augusto (Altin Zeqiri dk. 60), Ali Sowe

Yedekler: Eren Kılıç, Osman Yağız Topçu, Husniddin Alikulov, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic

Teknik Direktör: Recep Uçar

Gol ve Kartlar

Gol: Milot Rashica (dk. 64) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Kartal Kayra Yılmaz, Sergen Yalçın (Teknik Direktör), Tiago Djalo, Milot Rashica (Beşiktaş); Halil Dervişoğlu, Modibo Sagnan, Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

