DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,56 -0,07%
ALTIN
4.378,95 -0,09%
BITCOIN
4.789.994,58 0,45%

Beşiktaş 1-2 St. Patrick's — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş-St. Patrick's ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 21:52
Beşiktaş 1-2 St. Patrick's — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)

Beşiktaş 1-2 St. Patrick's — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Beşiktaş ile St. Patrick's arasındaki ilk yarı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın erken anlarında, 2. dakikada St. Patrick's lehine VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı çıktı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından kenarda pozisyonu inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın müdahalesi nedeniyle penaltı verdi.

3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topu kalecinin ayrı köşesine göndererek skoru 0-1 yaptı.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruş, savunmaya da çarparak filelerle buluştu: 1-2.

İlk yarı, St. Patrick's'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Solskjaer'den Taktik Değişikliği ve Kritik Değerlendirme
2
Başakşehir - Universitatea Craiova: Konferans Ligi Play-off Eşleşmesi
3
UEFA Avrupa Ligi: Play-off'a Kalan 12 Takım — Panathinaikos, Samsunspor'un Rakibi
4
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off'ta Panathinaikos ile eşleşti
5
Beşiktaş-St. Patrick's: Kartal Kayra 'Final İçin Yola Devam'
6
Audi Wingfoil Racing Dünya Kupası İstanbul'da başladı
7
Beşiktaş 3-2 St. Patrick's: Stephen Kenny'den maç sonrası değerlendirme

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası