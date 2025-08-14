Beşiktaş 1-2 St. Patrick's — UEFA Konferans Ligi (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu mücadelesinde Beşiktaş ile St. Patrick's arasındaki ilk yarı, konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın erken anlarında, 2. dakikada St. Patrick's lehine VAR incelemesi sonucunda penaltı kararı çıktı. Kazeem'in kale önüne yaptığı ortada top ceza sahasındaki Paulista'nın koluna çarptı. VAR uyarısının ardından kenarda pozisyonu inceleyen hakem Antonio Nobre, Paulista'nın müdahalesi nedeniyle penaltı verdi.

3. dakikada penaltıyı kullanan Carty, topu kalecinin ayrı köşesine göndererek skoru 0-1 yaptı.

34. dakikada St. Patrick's ikinci golü buldu. Baggley'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası sol çaprazından Carty topu kale önüne çevirdi. Kafalardan seken topu altıpas gerisinde önünde bulan McLaughlin, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.

43. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından son çizgiden kale önüne çevirdiği top Abraham'dan sekerek Demir Ege Tıknaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi üzerinde rakibine rağmen dönerek yaptığı vuruş, savunmaya da çarparak filelerle buluştu: 1-2.

İlk yarı, St. Patrick's'in 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.