Beşiktaş 18 yaşındaki Arda Berk Özüarap ile sözleşme imzaladı

Genç yetenek Beşiktaş transferini tamamladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'A GENÇ TRANSFER

Siyah beyazlı takım transfer süreçlerine devam ederken Samet Aybaba sağ bek Arda Berk Özüarap sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Genç futbolcu 2027-28 sezon sonuna kadar takımda yer alacak. Kulüp transferle ilgili şu açıklamaları yaptı;





'2018 senesinden bugüne kadar gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde devam eden Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezon sonuna kadar profesyonel anlaşma yapıldı. Beşiktaş2ımıza uzun seneler boyu önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuza başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunuyoruz.'