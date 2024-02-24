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Beşiktaş 18 yaşındaki Arda Berk Özüarap ile sözleşme imzaladı

Siyah beyazlı takım yeni transferini duyurdu! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 20:13
Beşiktaş 18 yaşındaki Arda Berk Özüarap ile sözleşme imzaladı

Genç yetenek Beşiktaş transferini tamamladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'A GENÇ TRANSFER

Siyah beyazlı takım transfer süreçlerine devam ederken Samet Aybaba sağ bek Arda Berk Özüarap sözleşmesinin imzalandığını duyurdu. Genç futbolcu 2027-28 sezon sonuna kadar takımda yer alacak. Kulüp transferle ilgili şu açıklamaları yaptı; 

genç transfer tamamlandı

'2018 senesinden bugüne kadar gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde devam eden Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezon sonuna kadar profesyonel anlaşma yapıldı. Beşiktaş2ımıza uzun seneler boyu önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız futbolcumuza başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunuyoruz.' 

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