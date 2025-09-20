Beşiktaş, 24 Eylül'deki Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde idman

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçı için hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.