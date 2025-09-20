Beşiktaş, 24 Eylül'deki Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Beşiktaş, 24 Eylül Çarşamba günü Zecorner Kayserispor ile oynayacağı 1. hafta erteleme maçı için Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde idmana başladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 15:07
Sergen Yalçın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri'nde idman

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı 1. hafta erteleme maçı için hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

