Beşiktaş 45-25: Rize Belediyespor'a Farklı Galibiyet — Ardventure Hentbol
7. Hafta Özet
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor'u farklı bir skorla mağlup etti.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 22-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı 45-25 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Bir pozisyonda, Beşiktaş oyuncusu Buğra Olgun (67) rakipleriyle mücadele etti.