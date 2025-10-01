Beşiktaş 45-25: Rize Belediyespor'a Farklı Galibiyet — Ardventure Hentbol

7. Hafta Özet

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Rize Belediyespor'u farklı bir skorla mağlup etti.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, siyah-beyazlı takımın 22-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, maçı 45-25 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında Rize Belediyespor, Yenişehir Spor Salonu'nda Beşiktaş ile mücadele etti. Bir pozisyonda, Beşiktaş oyuncusu Buğra Olgun (67) rakipleriyle mücadele etti.