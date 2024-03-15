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Beşiktaş'a kötü haber geldi: O isim olmayacak

Galatasaray'ın sonrasında Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş'da soğuk rüzgarlar eserken yarın sahasında Sergen Yaçın'ın çalıştırdığı Alanyaspor'u yenmesi amaçlanıyor.

Yayın Tarihi: 15.03.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:07
Beşiktaş'a kötü haber geldi: O isim olmayacak

Siyah beyazlı takım sınav öncesinde Salih Uçan ve Al Musratı'nin sakatlıkları devam ederken lig üzerinde son 2 mücadelede yer alan Salih, Alanyaspor karşılamasındada sahada olmayacağı belirtildi. Başarılı isim milli aradan sonra takım dönüş yaparken Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin durumu ise belli olacak.
beşiktaş
Tedavisi devam eden Libyalı oyuncu takımla çalışmalara başlarken alanyaspor mücadelesinde forma giyeceği öğrenildi. Beşiktaş takımın yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durdurduğu açıklandı.

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