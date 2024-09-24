Beşiktaş, Ajax ile Maça Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ajax Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 26 Eylül Perşembe günü Hollandalı rakibi Ajax ile karşılaşmak üzere hazırlıklara başladı. Siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanlarla bu maça hazırlanıyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmaları ile başladı. İdman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi. İlgili açıklamada, Eyüpspor maçında görev alan futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladıkları ifade edildi.

Son Hazırlıklar ve Uçuş

Beşiktaş, Ajax karşılaşması için son hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak. Ardından, özel uçakla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a hareket edecek.