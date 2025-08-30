DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.448.308,6 -0,56%

Beşiktaş Alanya'ya Gitti: Sakatlar Yok, El Bilal Toure ve Tiago Djalo Kadroda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. haftası için Gazipaşa'ya gitti. Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica kafilede yok; El Bilal Toure ve Tiago Djalo kamp kadrosunda.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 16:19
Beşiktaş Alanya'ya Gitti: Sakatlar Yok, El Bilal Toure ve Tiago Djalo Kadroda

Beşiktaş Alanya'ya gitti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, müsabakanın oynanacağı Antalya'nın Alanya ilçesine hareket etti.

Siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla Alanya'daki Gazipaşa Havalimanı'na hareket etti.

Gabriel Paulista, Mustafa Hekimoğlu ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almazken, Rıdvan Yılmaz, Keny Arroyo, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic de maç kadrosunda bulunmadı.

Öte yandan yeni transferler El Bilal Toure ile Tiago Djalo kamp kadrosuna dahil edildi.

Kafilede Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora ile Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Toygun Batallı da yer aldı.

Kamp Kadrosu

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Jonas Svensson, Wilfred Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, El Bilal Toure, Necip Uysal, Taylan Bulut, Ernest Muçi, Tayyip Talha Sanuç, Rafa Silva, Tiago Djalo, David Jurasek, Emrecan Uzunhan, Emirhan Topçu.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Alanya Oba Stadında oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Sergen...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçına müsabakanın oynanacağı Antalya'nın Alanya ilçesine gitti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, Sergen...

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Alanya'ya Gitti: Sakatlar Yok, El Bilal Toure ve Tiago Djalo Kadroda
2
Dumlupınar Diorama Müzesi Açılışı: Osman Aşkın Bak'tan 'Türkiye Yüzyılı' Mesajı
3
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor Hazırlıklarını Sergen Yalçın ile Tamamladı
4
ikas Eyüpspor - RAMS Başakşehir: Süper Lig 4. Hafta Mücadelesi
5
Türkiye Go Şampiyonası Olympos'ta: 32 Sporcu Antalya'da Yarışıyor
6
Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı Tayland'dan 12 Madalya ile Döndü

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta