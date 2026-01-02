DOLAR
Beşiktaş Antalya’da: Devre Arası Kampı Gloria Sports Arena

Beşiktaş, devre arası kampı için Antalya Gloria Sports Arena’ya geldi; kamp 10 Ocak Cumartesi’ye kadar sürecek. Jonas Svensson ve David Jurasek kadroda yer almıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 19:09
Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla hareket ederek Antalya’ya ulaştı. Takım, yaklaşık 1.5 saatlik yolculuk sonunda şehre vardı.

Kamp Süresi ve Yetkililer

Siyah-beyazlılar, 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Antalya Gloria Sports Arena’da kamp yapacak. Asbaşkan Murat Kılıç ile Futbol A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu de takımla birlikte bulundu.

Kadro

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek kamp kadrosunda yer almadı. Kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa E. Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.

