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Beşiktaş, Antalyaspor’a Konuk Oluyor: 3 Puan Hedefi

Beşiktaş, Süper Lig 21. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Yeni teknik direktör Solskjaer ilk sınavını verecek.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 10:01
Beşiktaş, Antalyaspor’a Konuk Oluyor: 3 Puan Hedefi

Beşiktaş, Süper Lig'de Kritik Maç İçin Antalya'ya Gidiyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, yarın Onvo Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Esat Sancaktar ile Mustafa Savranlar üstlenecek.

Beşiktaş, ligde oynadığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, topladığı 31 puanla 6. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde ederken, 3 maçta berabere kaldı. 2025 yılında her kulvarda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Beşiktaş, bu kritik maç öncesinde 3 puan hedefliyor.

Solskjaer, Süper Lig'deki İlk Deneyimini Yaşıyor

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig’deki ilk maçına Antalyaspor karşısında çıkacak. Norveçli teknik adam, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı ilk sınavında UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao’ya karşı 4-1’lik galibiyetle büyük bir başarı elde etti. Şimdi ise, Antalya'daki mücadelede 3 puan hedefliyor.

Yarışta Eksikler ve Ceza Sınırında Olan Oyuncular

Siyah-beyazlılar, Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuçun tedavileri devam ettiği için Antalyaspor mücadelesinde sahada olamayacak. Ayrıca, takımda sarı kart ceza sınırında bulunan 5 oyuncu bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecekler.

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