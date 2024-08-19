Beşiktaş-Antalyaspor Maç Sonrası Feyyaz Uçar'dan Açıklamalar

Beşiktaş'ın 4-2 Galibiyeti Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u 4-2 mağlup etmeyi başardı. Maç sonrası Beşiktaş Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Portekizli futbolcu Rafa Silva'ya yapılan faule yönelik endişelerini dile getirdi.

Rafa Silva'ya Yapılan Faul Tepkisi

Uçar, basın toplantısında; "Takım olarak ofansif oyun sergileyerek önemli başarılar elde ediyoruz. Ancak dikkat etmemiz gereken anlar var. Rakiplerin sertliklerini anlayabiliyorum, ama televizyondaki programlarda Rafa Silva'nın nasıl durdurulması gerektiği sorusuna "Faul yaparak" cevabı verilmesi tehlikeli. Bu tür söylemlerden uzak durulmalı," dedi.

Tehlikeli Faul ve VAR Müdahalesi

Rafa Silva'ya yapılan faulün çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Uçar, "Olayın topla bir alakası yok. Rakip oyuncu direkt tekme atıyor. Bu duruma direkt kırmızı kart çıkması gerekiyordu; ama hakem sarı kartla geçiştirdi. En azından VAR devreye girdi ve olan biteni düzeltti," şeklinde konuştu.

Forvet Hattının Gücü

Feyyaz Uçar, Beşiktaş'ı bu sezon oldukça güçlü bir forvet hattının beklediğini belirtti. "Metin-Ali-Feyyaz döneminden sonra en iyi forvet oyuncularını sergileyeceğiz. Rafa, Semih ve Immobile ile etkili bir performans sergiliyoruz," dedi.

Transfer Çalışmaları ve Gelecek Hedefleri

Uçar, kadrodaki düşünülmeyen oyuncuların transferinin önemli olduğunu vurguladı. "Belli oyuncular konusunda anlayış gösterenler oldu ve bu sayede transfer fırsatları yakaladık. Defansif önceliklerimiz olacak. Satın alma opsiyonlu kiralamaları değerlendiriyoruz," açıklamasında bulundu.

Taraftara Teşekkür ve Ligdeki Rekabet

Son olarak Uçar, taraftarın desteklerinin önemli olduğuna dikkat çekerek, "Sezon zorlu geçecek. Avrupa'nın zorluğuyla başa çıkmak için derin bir kadroya ihtiyacımız var. Bu yıl, ligde rekabetin son haftalara kadar devam etmesini bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Federasyonun Kararı

Uçar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa'da play-off mücadelesi veren takımların maçlarını ertelemesini ise doğru bir karar olarak değerlendirdi.