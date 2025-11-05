Beşiktaş Antalyaspor Maçı Öncesi 3 Eksikle Çalıştı

Antrenman Raporu

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

Çalışma, BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi ve toplamda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı yapıldı. Antrenman ısınma koşuları ile başlayıp, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI ANTALYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.