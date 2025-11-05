Beşiktaş Antalyaspor Maçı Öncesi 3 Eksikle Çalıştı

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig 12. haftasında Antalyaspor maçının hazırlıklarında Rafa Silva, Necip Uysal ve Gabriel Paulista'dan yoksun çalıştı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:39
Antrenman Raporu

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rafa Silva ve Necip Uysal ile özel izinli olan Gabriel Paulista idmana katılmadı.

Çalışma, BJK Nevzat Demir Tesislerinde basına kapalı gerçekleştirildi ve toplamda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik ağırlıklı yapıldı. Antrenman ısınma koşuları ile başlayıp, taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

