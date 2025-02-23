Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçı için Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 15:39
Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya erkenden giden siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürebilmek adına konakladığı otelde antrenman gerçekleştirdi.

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmanın başlangıcında pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasına yer verildi, ardından dar alanda oynanan çift kale maçla idman sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

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