Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Antalya'da Hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya erkenden giden siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürebilmek adına konakladığı otelde antrenman gerçekleştirdi.

Kulüpten alınan bilgilere göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenmanın başlangıcında pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasına yer verildi, ardından dar alanda oynanan çift kale maçla idman sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.