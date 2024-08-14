Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor: Yeni Transfer Cher Ndour Takımda

Beşiktaş, Antalyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeni Transfer Cher Ndour İle İlk Antrenman

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanı, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapıldı. Antrenman, pas çalışmaları ve 5’e 2 top kapma uygulamaları ile başladı.

Minyatür Kale Maçları ve Taktik Çalışmalar

Futbolcular, minyatür kale maçları ile antrenmanlarını sürdürebilirken, dar alanda gerçekleştirilen çift kale taktik maçıyla oturumlarını tamamladı.

Ayrıca, takımın yeni transferi Cher Ndour, ilk kez takımla birlikte antrenmana çıkmanın heyecanını yaşadı.

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından 18 Ağustos Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı mücadeleye yönelik hazırlıklarını devam ettirecek.