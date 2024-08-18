Beşiktaş-Antalyaspor Maçında Öne Çıkanları İnceliyoruz

Beşiktaş-Antalyaspor Maçına Dair Notlar

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son Samsunspor maçına göre kadroda sadece bir değişiklik yaptı.

İlk 11 ve Yedek Kulübesi

Siyah-beyazlılar bu karşılaşmaya; Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ile çıktı. Yedek kulübünde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Yeni Transferler Tüpraş Stadı'nda

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 6 futbolcudan 4'ünü Tüpraş Stadı'nda ilk kez sahaya sürdü. Paulista, Emirhan Topçu, Rafa Silva ve Immobile, siyah-beyazlı formayla taraftarların karşısında yer aldı.

Kupa Coşkusu

Takım, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'nın kupalarını, müsabaka öncesinde stada getirdi. Kaptanlar Necip Uysal ve Mert Günok, kupaları çıkış tüneline yerleştirirken, tüm takım da basın mensuplarına poz vererek kupa coşkusunu yaşadı.

Emirhan Topçu'nun Sol Bek Görevi

Yeni transfer Emirhan Topçu, orijinal mevkisi olan sol stoper yerine bu maçta zorunlu olarak sol bekte forma giydi. Teknik direktör Van Bronckhorst, sakatlıklar nedeniyle bu pozisyonda ona görev verdi.

Taraftar Desteği

Beşiktaş, 92 gün aradan sonra Dolmabahçe'de taraftarlarıyla buluştu. Taraftarlar, oyuncuları tek tek çağırarak destek verdiler. Başkan Hasan Arat ise Antalyaspor'un başkanı Sinan Boztepe’ye hediye takdim etti.

Van Bronckhorst'a Sevgi Gösterisi

Beşiktaş taraftarları, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, Hollandalı teknik adamı tribünlere çağırarak "Üçlü" çektirdi.