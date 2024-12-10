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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, 29 Aralık'taki kongre öncesi birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:03
Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'dan Birlik ve Beraberlik Çağrısı

Beşiktaş Asbaşkanı'ndan Önemli Mesaj

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, 29 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kongre Umutları

Vardar, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak, Başkan Hüseyin Yücel'in kulüp tüzüğüne göre 2025 Mayıs'a kadar görevde kalma şansı olduğuna dikkat çekti. Ancak, olağanüstü kongre kararı almasının önemine vurgu yaptı:

"Birlik ve beraberlik çok önemli. Hüseyin Yücel, bugüne kadar maddi olarak kolunu değil gövdesini koymuş bir insan. Bunun çok önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulübü tüzüğe göre 2025 Mayıs'a kadar yönetme şansı varken olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan adayları çıkabilir. Serdal Adalı da Beşiktaş'ın değerli insanlarından biri. Hüseyin Yücel'le beraberiz. Sorumluluğumuzun tamamını yerine getirmedik. Mayıs kongresinde de bu kulübe katkı sağlayabileceğimizi düşünüyoruz."

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Vardar, Beşiktaş'ın farklı kitleler tarafından zarara uğratıldığını gözlemlediğini belirterek, “Birlik ve beraberliğin başlangıcının 29 Aralık'taki kongre olmasını umut ediyorum. Ayrışmamamız ve birbirimizi kırmamamız lazım. Aslolan Beşiktaş. Beşiktaş'ın kazanmasını umut ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Derbi Galibiyeti

Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyetin önemini vurgulayan Vardar, "Camiamızı son dönemde skorlarla üzdük. Ligde puan cetvelinde geride kaldık. Derbide taraftarımızın büyük coşkusuyla ve çok iyi oynayarak kazanamayacağımız maç olmadığını gösterdik. Çok önemliydi. Çok mutluyuz. Bu coşku hepimizi mutlu etti." şeklinde konuştu.

Transfer Çalışmaları

Vardar, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya yanıt verirken, "Takımda 14 yabancı var. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Belki 1-2 transfer... Önümüzde bir zaman var. Planlamaları yapıyoruz. Bütçemizi düşünerek en doğru şekilde hareket edeceğimizden herkes emin olsun." dedi.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen "Turkuvaz Medya Spor Zirvesi"nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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