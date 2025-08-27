Beşiktaş, Avrupa'da 258. Randevuda: Lausanne ile Konferans Ligi Rövanşı

Beşiktaş, Avrupa'da 258. randevuda Lausanne ile karşılaşıyor

METİN ARSLANCAN - UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında yarın İsviçre temsilcisi Lausanne ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 258. maçına çıkacak.

Genel Avrupa performansı

Siyah-beyazlılar, kulüp tarihinde Avrupa kupalarında oynadığı 257 müsabakada 97 galibiyet, 50 beraberlik ve 110 yenilgi aldı. Beşiktaş, Avrupa kupalarında toplamda 348 gol atarken, kalesinde 394 gole engel olamadı.

İsviçre takımlarıyla geçmiş

Beşiktaş, İsviçre ekipleriyle yarınki maçla birlikte 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce Lugano ile 4, Zürih ile 2 ve Lausanne ile 1 kez eşleşen siyah-beyazlılar bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Rakip ağları 16 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü.

UEFA Konferans Ligi istatistikleri

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde daha önce 15 karşılaşmaya çıktı. Bu organizasyonda takım 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı; toplamda 29 gol atıp 23 gol yedi. Lausanne müsabakasıyla Beşiktaş, organizasyondaki 16. maçına çıkacak.

Ole Gunnar Solskjaer’in Avrupa karnesi

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın başında Lausanne karşısında Avrupa kupalarındaki 8. maçına çıkacak. Norveçli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde siyah-beyazlı takımla daha önce oynadığı 7 maçta 3 galibiyet elde etti; 1 kez berabere kalıp 3 maçta mağlubiyet yaşadı. Solskjaer yönetimindeki takımlar söz konusu maçlarda 14 gol atarken, 12 gol yedi. Teknik adamın yaşı: 52.

Beşiktaş'ın Avrupa'daki çeyrek final geçmişi

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı: 1986-87 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2002-03 sezonunda UEFA Kupası ve 2016-17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi. 2016-17'de Beşiktaş, çeyrek finalde penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elendi.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn karşısında aldığı 6-0lık sonuçtur. Ayrıca 2002-03 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanşında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 ile geçmişti.

Farklı yenilgiler

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisi 2007-2008 sezonunda Liverpool'a karşı alınan 8-0lık mağlubiyettir. Diğer ağır yenilgiler arasında 2000-2001'de Leeds United ve 2016-2017'de Dinamo Kiev karşısındaki 6-0lık mağlubiyetler yer alır. İç sahadaki büyük yenilgilerden biri 1986-1987 sezonunda İzmir'de Dinamo Kiev karşısında alınan 5-0lık sonuçtur. Ayrıca 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup maçında Club Brugge'e 5-0 kaybedildi.

Avrupa'da en golcü oyuncular

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Oktay Derelioğlu olup, siyah-beyazlı formayla 1993-1999 yılları arasında 14 gol kaydetti. Onu 13 golle Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun izliyor. Ricardo Quaresma ve Bobo ise 12şer golle listede yer alıyor.

Mevcut kadrodan Avrupa golleri

Beşiktaş'ın mevcut kadrosundan Avrupa kupalarında gol atan oyuncular şunlar: Tammy Abraham 5, Joao Mario 4, Rafa Silva ve Milot Rashica 3er, Salih Uçan 2, Moatasem Al-Musrati, Ernest Muçi, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz ise birer gol kaydetti.

Not: Yukarıdaki tüm özel isimler, maç sayıları, sezon ve skor bilgileri orijinal metinde yer aldığı şekilde korunmuştur.