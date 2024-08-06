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Beşiktaş, Badra Cisse ile Sözleşmesini Sonlandırdı

Beşiktaş, Fildişi Sahilli stoper Badra Cisse ile yollarını ayırdığı duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:47
Beşiktaş, Badra Cisse ile Sözleşmesini Sonlandırdı

Beşiktaş, Badra Cisse ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, genç stoperi Badra Cisse ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını açıkladı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcunun kulüple ilişkisi, artan rekabet ortamı nedeniyle sona erdi.

Kulüpten Açıklama Geldi

Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Badra Cisse ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Badra Cisse'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Genç Yetenek Beşiktaş'a Ne Zaman Katıldı?

Badra Cisse, Beşiktaş altyapısına 2020-2021 sezonunda katıldı. Genç stoper, 19 yaş altı takımı ile toplamda 37 maça çıkarak 2 gol attı.

Badra Cisse'nin kariyerinin ilerleyen dönemlerinde hangi takıma katılacağı merakla bekleniyor.

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