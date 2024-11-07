Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Beşiktaş, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig kapsamında 10 Kasım Pazar günü karşılaşacağı RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara hız kesmeden başladı. Siyah-beyazlı ekip, antrenmanlarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki çalışmada dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarına ağırlık verildi.

Futbolcuların Çalışma Programı

Dün UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayan futbolcular, günü salonda yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmanlarına ısınma koşularıyla başlayarak, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam etti.

Idmanın Sonuçlanması

İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.