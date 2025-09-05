DOLAR
Beşiktaş, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. hafta maçında 13 Eylül Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i ağırlamadan önce Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde idman yaptı.

Antrenman detayları ve hazırlık programı

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşma için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. 13 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği RAMS Başakşehir maçına yönelik antrenmanlar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapıldı.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde gerçekleştirilen antrenman toplam 1 saat 20 dakika sürdü. Seans, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı; ardından oyuncular dar alanda çift kale maç ve yan top çalışması ile idmanı tamamladı.

Beşiktaş, ligdeki hedefleri doğrultusunda saha içinde ritmini yükseltmeye yönelik çalışmalara devam ederken, taraftarlar maç hazırlıklarını yakından takip ediyor.

