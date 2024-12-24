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Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Beşiktaş'ta 29 Aralık'taki olağanüstü kongrede Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 19:18
Beşiktaş Başkan Adayı Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Açıklandı

Hüseyin Yücel'in Yönetim Kurulu Listesi Belirlendi

Beşiktaş Kulübü, 29 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü kongresinde başkanlık yarışı için geri sayım devam ediyor. Bu bağlamda, başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi de açıklandı.

Adayın Asil Yönetim Kurulu Üyeleri

Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan asil üyeler şu şekilde: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar.

Yedek Üyeler de Belirlendi

Yedek yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin.

Hüseyin Yücel, mevcut başkan olarak kongrede Serdal Adalı ile podyumda olacak. Beşiktaş camiasının 29 Aralık'taki kongreyi merakla beklediği ifade ediliyor.

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