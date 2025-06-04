Beşiktaş Başkanı Adalı: Dikilitaş Projesi Tarihi Bir Fırsat

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş Projesini Tanıttı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin, siyah-beyazlı kulüp için bir tarihi fırsat olduğunu duyurdu. 22 Haziran’da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Adalı, "Bu genel kurulun en önemli gündem maddesi, Dikilitaş'ta bulunan arazimiz üzerinde Emlak Konut ile birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız projedir. Dikilitaş için planlanan bu proje, Beşiktaş için gerçek anlamda tarihi bir fırsattır" dedi.

Arazinin İmar Durumu

Dikilitaş’taki arazinin şu an itibarıyla imar durumu nedeniyle herhangi bir işlem yapılamadığını ifade eden Adalı, "Boş şekilde duran bir arsa. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse de Emlak Konut ile yaptığımız görüşmeler sonucunda burada tesisi daha uygun bir yere taşıma imkanı sağlandı" diye ekledi.

Projenin Ekonomik Etkisi

Adalı, Dikilitaş projesinden yaklaşık 200 milyon avro gelir elde etmeyi öngördüklerini belirterek, "Gelecek gelir ile bankaya olan borçlarımızı kapatacağız. Beşiktaş, günde 125 bin avro, yılda ise 2 milyar lira faiz ödemektedir" dedi.

Güven Problemi ve Gelecek Vizyonu

Serdal Adalı, Beşiktaş camiasındaki güven sorununu gidermek için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Camiamız yalan yanlış algılara kapılmasın, bizler Beşiktaş için buradayız" dedi. Beşiktaş’ın geleceği için projelerin hayata geçeceğinden emin olduğunu aktardı.

Yeni Yapılanmalar ve İhtiyaçlar

Adalı, kulüp içindeki organizasyon yapısını düzeltmek amacıyla futbol takımında kapsamlı bir yapılanma gerçekleştirdiklerini ifade etti ve, "Bütün çabamız bu gidişatı değiştirmek. Göreve geldiğimiz günden beri sorumluluğumuzun farkındayız" diyerek yeni sezonda hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Sonuç Olarak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Dikilitaş projesinin sadece kulübün mali sorunlarına çözüm sunmakla kalmayıp, aynı zamanda Beşiktaş’ın geleceğini de şekillendireceğini söyledi. "Bu projeyle birlikte Beşiktaş'ımız kendi ayakları üzerinde duracak hale gelecektir" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 22 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 22 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.