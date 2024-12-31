Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Yeni Yıl Mesajı

Beşiktaş Kulübü başkanı Serdal Adalı, yayımladığı yeni yıl mesajında, siyah-beyazlı camiayı "aydınlık yarınlara" taşıma kararlılığını dile getirdi.

Kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajında, 2024'ün siyah ve beyazın birlikte yaşandığı bir yıl olacağını vurgulayan Adalı, yıl içerisinde yaşanan demokratik olağanüstü seçimli genel kurula değindi. Adalı, katılımın önemine dikkat çekerek, "En zor zamanlarımızda bile 13 binin üzerinde kongre üyemiz sandığa gelerek Beşiktaşımıza sahip çıktılar." dedi.

Bu süreçte büyük bir kenetlenme ve birlik beraberlik sergilendiğini belirten Adalı, Türkiye'nin en büyük camiası olduklarını bir kez daha gösterdiklerini ifade etti. "Şanlı tarihimizin en yüksek katılımıyla gerçekleştirdiğimiz genel kurulumuzda yüce Beşiktaşımızın başkanlık makamına seçilmiş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu vesileyle genel kurulumuza katılarak Beşiktaşımıza sahip çıkan kıymetli üyelerimize bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Adalı, mesajının devamında, "Beşiktaş’ta yepyeni bir dönem başlamıştır. Kulübümüzü zor günlerden aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheniz olmasın." diyerek camianın desteğine olan inancını belirtti.

Ayrıca, 2025 yılının sporculara, antrenörlere, teknik ekipler, çalışanlar ve tüm Beşiktaşlılara sağlık, başarı, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.