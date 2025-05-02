Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Malatya'da Yardım Gecesine Katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nin down sendromlu ve yetim çocuklar yararına düzenlediği yardım ve moral gecesine katıldı. Bu anlamlı etkinlikte yapılacak tüm yardımların ihtiyaç sahipleri için umut olmasını dileyen Adalı, katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Adalı, Malatya'nın kadim bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş'a gönül vermiş güzel insanlarla birlikte böyle bir yardım gecesinde buluşmak, kulübümüzün taşıdığı sosyal sorumluluğun bu toprakla nasıl bütünleştiğinin en güzel örneklerinden biridir" dedi. Ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, yaraların paylaşarak daha kolay sarılabileceğine dikkat çekti.

Malatya Beşiktaşlılar Derneği'ne özel bir teşekkür eden Adalı, "Bölge insanına sahip çıkan bu örnek davranış için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Yapılacak tüm katkıların ihtiyaç sahiplerine umut olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Programda Beşiktaş 2. Başkanı Hakan Daltaban ile Malatya Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Ömer Emre Gökçeoğlu da selamlama konuşmaları yaptı. Konuşmaların ardından geceye katkı sağlayanlara plaket verildi.

Etkinlikte ayrıca, Adalı, Dalbatan, Gökçeoğlu ve eski futbolcu Pascal Nouma'ya UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde bulunan kılıcın damascus çeliğinden üretilen imitasyonu hediye edildi. Gecede, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Beşiktaşlılar da yer aldı.

Malatya Beşiktaşlılar Derneğince down sendromlu ve yetim çocuklar yararına düzenlediği yardım ve moral gecesi düzenlendi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, programda konuşma yaptı.

Malatya Beşiktaşlılar Derneğince down sendromlu ve yetim çocuklar yararına düzenlediği yardım ve moral gecesi düzenlendi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, programda konuşma yaptı.