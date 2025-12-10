DOLAR
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 09.12.2025 tarihli raporla Serdal Adalı ve birçok kulüp ile yöneticiyi PFDK'ya sevk etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:43
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 09.12.2025 tarihinde hazırlanan sevk raporlarına göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu de dahil olmak üzere birçok kulüp ve yönetici, çeşitli disiplin sebepleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

PFDK'ya sevk edilenler (TFF Hukuk Müşavirliği raporu, 09.12.2025)

Galatasaray Kulübü — 05.12.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Samsunspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi ile ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 8/5 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Eyüspor Kulübü idarecisi Fatih Kulaksız — 06.12.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü — 06.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 06.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü idarecisi Hasan Yavuz Bakır — kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 06.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalar suretiyle futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü — 06.12.2025 tarihinde oynanan Rams Başakşehir Futbol Kulübü - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kocaelispor Kulübü — 07.12.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR - KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Kasımpaşa Kulübü — 07.12.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü — 07.12.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü — 08.12.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 08.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı — müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) 08.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamalar suretiyle futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Corendon Alanyaspor Kulübü — 08.12.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Antalyaspor Kulübü antrenörü Umut Furkan Can — 08.12.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü — kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) 04.12.2025 tarihinde yayınlanan paylaşımda yer alan futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü idarecisi Abdullah Kavukcu — kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) 04.12.2025 tarihinde yayınlanan açıklamaları suretiyle futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

İlgili sevk kararları, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 09.12.2025 tarihinde PFDK'ya iletilmiştir.

