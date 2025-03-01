Beşiktaş-Bellona Kayserispor Maçında Önemli Gelişmeler

Beşiktaş, Kayserispor karşısında 4 değişiklikle sahaya çıktı. Elan Ricardo hastalığından dolayı kadroda yoktu. Eğlenceli anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:48
Beşiktaş-Bellona Kayserispor Maçında Önemli Gelişmeler

Beşiktaş, Kayserispor'a Karşı Üst Düzey Performans Gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında, Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırladı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son oynanan Onvo Antalyaspor maçına göre ilk 11'de dört değişiklik yaptı.

İlk 11'deki Değişiklikler

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda Mert Günok, Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ile sahaya çıktı. Yedek kulübesindeki isimler ise; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Keny Arroyo, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu oldu.

Solskjaer, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nun üçüncü maçında yer verdiği Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerine bu karşılaşmada Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi sahaya sürdü.

Elan Ricardo’nın Yokluğu

Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo, hastalığı nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer alamadı. Teknik direktör Solskjaer, yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcunun üst solunum yolu enfeksiyonuna yakalandığını belirtti.

Eduard Graf'ın Maçı Takip Etmesi

Beşiktaş'ın yeni Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf, Kayserispor maçını tribünden takip etti. Graf, başkan Serdal Adalı ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelerek sözleşme imzaladı ve karşılaşmayı dikkatle izledi.

Beşiktaş’ın 122. Yılına Özel Pankart

Karşılaşma öncesinde kale arkasındaki tribünde Beşiktaş'ın 122. kuruluş yılına özel bir pankart açıldı. Pankartta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Beşiktaş'ın önemli isimleri Hakkı Yeten (Baba Hakkı), Süleyman Seba ve kulübün kurucularına yer verildi. "Şeref dolu 122 yıl" ifadesi ile kulübün tarihi onurlandırıldı.

Ayrıca siyah-beyazlı futbolcular, ısınma bölümüne Beşiktaş’ın 122. yılına özel hazırlanmış tişörtlerle çıkarak bir mesaj verdi.

Kayserispor'un İlk 11'i

Öte yandan Kayserispor’da teknik direktör Sergej Jakirovic, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahaya çıktı: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Hasan Ali Kaldırım, Ali Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Miguel Cardoso, Mehdi Bourabia, Carlos Mane ve Duckens Nazon.

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