Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Trefl Sopot'u Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta mücadelesinde yarın Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek olan bu önemli müsabakanın hava atışı, saat 20.00'de yapılacak.

Siyah-beyazlı ekip, grubunda 15 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Öte yandan, Trefl Sopot, grubun son sırasında bulunarak 15 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet alabilmiştir.

Beşiktaş, bu sezon daha önce oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 100-79 gibi farklı bir skorla yenmeyi başarmıştı.