DOLAR
35,62 -0,12%
EURO
36,93 0,45%
ALTIN
3.118,07 -0,64%
BITCOIN
3.647.842,94 1,35%

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Trefl Sopot'u Ağırlıyor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Trefl Sopot ile karşılaşacak. Mücadele 20:00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:20
Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Trefl Sopot'u Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta mücadelesinde yarın Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u konuk edecek.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek olan bu önemli müsabakanın hava atışı, saat 20.00'de yapılacak.

Siyah-beyazlı ekip, grubunda 15 maçta elde ettiği 8 galibiyet ve 7 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor. Öte yandan, Trefl Sopot, grubun son sırasında bulunarak 15 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet alabilmiştir.

Beşiktaş, bu sezon daha önce oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 100-79 gibi farklı bir skorla yenmeyi başarmıştı.

İLGİLİ HABERLER

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Panathinaikos Derbiyi Kazandı, Unvanını Korudu
2
Türk Futbolunun Efsanesi: İlhan Cavcav'ı Anma Zamanı
3
Wushu Şampiyonu Hüseyin Eren'in Hedefi Dünya Şampiyonası
4
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Neptunes ile Karşılaşıyor
5
Zverev ve Badosa Avustralya Açık'ta Yarı Finale Yükseldi
6
Trabzonspor İç Sahada Sıkı Performans Seriliyor: 4-0'lık Sivasspor Zaferi

Bakan Kurum 2025'te Kira Desteklerini Arttırdı: 8.000 TL'ye Kadar Çıkıyor!

Kredi Kartı Kullanıcılarına Yeni Düzenleme: Limitler Sıfırlanabilir!

WhatsApp'tan Dev Güncelleme: Android ve iOS Kullanıcıları İçin Yepyeni Özellikler!

2025'te Emeklilere Ücretsiz Kaplıca Müjdesi!

Ev Hanımlarına 15.000 TL Aylık Destek! Gençlere de İş İmkanı

PTT’den doğalgaz desteği! 2025 başvuruları başladı giden kazanıyor

Emekli Maaş Artışı ve Ödeme Tarihleri Açıklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!