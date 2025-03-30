Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin son maçında, Beşiktaş BOA, Emlak Konut karşısında 68-63'lük bir galibiyet elde etti.

Seriyi 2-1 Kazanarak Yarı Finale İ yükselen Beşiktaş

Bu sonucun ardından seriyi 2-1 ile kapatan Beşiktaş, yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Bu mücadele, seyircilere karşılaşma heyecanı yaşatacak ve basketbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.