DOLAR
37,9 0%
EURO
41,06 0%
ALTIN
3.766,88 0%
BITCOIN
3.130.216,17 -0,13%

Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u 68-63 yenerek yarı finale adını yazdırdı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 19:58
Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin son maçında, Beşiktaş BOA, Emlak Konut karşısında 68-63'lük bir galibiyet elde etti.

Seriyi 2-1 Kazanarak Yarı Finale İ yükselen Beşiktaş

Bu sonucun ardından seriyi 2-1 ile kapatan Beşiktaş, yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. Bu mücadele, seyircilere karşılaşma heyecanı yaşatacak ve basketbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muhammed Salah, Liverpool ve Premier Lig Tarihine Geçti
2
Görkem Öçal, Dünya Sıralamasında 6'ncı Sırada!
3
Muhammet Emin Burun Dünya Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
4
Beşiktaş BOA, Emlak Konut'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi
5
Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklara Başladı
6
Onvo Büyükçekmece, Galatasaray'ı Deplasmanda Yendi!
7
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçına Hazırlanıyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!