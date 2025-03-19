Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e Yükseldi

Beşiktaş BOA, Galatasaray'ı Geçmeyi Başardı

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş BOA, büyük bir derbiyi 81-67'lik skorla kazanarak Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Karşılaşmanın Detayları

Maç, Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu salonda gerçekleşti. Düşük tempoda başlayan derbi mücadelesinin ilk dakikalarında Beşiktaş, Fagbenle ile skor üreterek 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Ancak, Galatasaray Çağdaş Faktoring, 5. dakikada iyi savunma ile karşılık vererek skoru 8-8 yaptı. İlk çeyrek, 17-16 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci çeyreğe etkili bir giriş yapan Beşiktaş, 14. dakikayı 25-22 önde tamamlarken, Galatasaray Sude Yılmaz ile öne geçmeyi başardı: 25-27. Beşiktaş, boyalı alanda bulduğu üst üste basketlerle devreyi 41-33'lük skorla kapattı.

İkinci Yarıda Etkili Performans

İkinci yarıya da iyi başlayan Beşiktaş, 25. dakikada Peterson'ın serbest atışlarıyla farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 51-37. Ancak, Galatasaray, kritik üç sayılık basketlerle durumu 51-45'e getirdi. Beşiktaş, art arda top kayıpları yapan Galatasaray karşısında 10-0'lık bir seri yakalayarak farkı açtı: 61-45. Üçüncü çeyrek, siyah-beyazlıların 61-47'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son çeyrekte Beşiktaş, skor ve oyun üstünlüğünü koruyarak maçı 81-67'lik sonuçla kazanmayı başardı. Böylece Beşiktaş BOA, yarı finalde Emlak Konut ile karşılaşacak.