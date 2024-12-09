Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile Oynayacağı Maç İçin Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara start verdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapıldı.

Antrenman Detayları

Son Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyuncular, bu sabah salonda çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise antrenmanlarını 5’e 2 ve ısınma koşuları ile başlayıp, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü yapacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.