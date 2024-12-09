DOLAR
34,81 -0,04%
EURO
36,84 -0,08%
ALTIN
2.973,79 -0,94%
BITCOIN
3.413.091,07 1,75%

Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile yapacağı maç için hazırlıklarını hızlandırdı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:33
Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile Oynayacağı Maç İçin Hazırlıklarını Başlattı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için antrenmanlara start verdi. Siyah-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapıldı.

Antrenman Detayları

Son Fenerbahçe derbisinde forma giyen oyuncular, bu sabah salonda çalışma gerçekleştirdi. Diğer futbolcular ise antrenmanlarını 5’e 2 ve ısınma koşuları ile başlayıp, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı.

Beşiktaş, Bodo/Glimt ile 12 Aralık Perşembe günü yapacağı önemli karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Camiasından Isparta'daki Helikopter Kazasına Başsağlığı Mesajları
2
İlyas Karadağ, Macaristan'da 4 Altın Madalya Kazandı
3
Galatasaray, Malmö Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı
4
Beşiktaş, Bodo/Glimt Maçına Hazırlanıyor
5
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovakya ile Deplasmanda Karşılaşıyor
6
Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
7
Mihraç Akkuş'un Hedefi: Los Angeles 2028 Olimpiyatları

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor: Emekli Maaşları Yüzde 50 Düşük

Annelere Erken Emeklilik Müjdesi: 6 Yıl Erken Emeklilik Fırsatı

Sednaya Hapishanesi'nde İşkence Yöntemleri: Kurbanların Tanıklıkları

Asgari Ücrete Refah Payı Müjdesi: Çalışanları Sevindirecek Açıklamalar

A101'de 6 Gün Sürecek Dev İndirim: 249 TL'den 119 TL'ye düştü

Banka Mevduatlarında Devlet Garantisi Artıyor: 950 Bin TL'ye Kadar Güvence

KYK Burs ve Kredi Ödemelerine Yüzde 50 Zam! Aylık 3.000 TL Olacak

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek