Beşiktaş-Bodrum FK Maçında Teknik Değişiklikler ve Taraftar İlgisizliği

Beşiktaş, Bodrum FK'yi Ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşan Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde sahaya 2 değişiklikle çıktı. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen maçta, siyah-beyazlı takımın ilk 11'inde yapılan değişikliklerle dikkat çekti.

Teknik Sorumlu Değişiklikler Yaptı

Beşiktaş, son oynadığı maçta Net Global Sivasspor'a karşı galip gelse de, Topraktepe bu karşılaşmanın başlangıç kadrosuna göre biri zorunlu olmak üzere 2 değişiklik yaptı. Semih yedek beklerken, Jonas Svensson sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Onur Bulut ve Ciro Immobile ilk 11'de yer aldı.

Tribünler Neden Boş Kaldı?

Maçta, tribünlerin büyük bölümü boş kaldı ve Beşiktaş taraftarları bu karşılaşmaya beklenenden az ilgi gösterdi. Siyah-beyazlı takım, ligde oynadığı son dokuz maçta yalnızca bir galibiyet alarak taraftarlarını üzdü. Bu durum, maç günündeki düşük katılımı etkileyen unsurlar arasında ön plana çıktı.